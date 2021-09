Mariana Zapata confirmó su ruptura con Santiago Arroyave

Se han convertido en tendencia en los últimos días los influenciadores Santiago Arroyave y Mariana Zapata , luego de confirmar el fin de su relación amorosa.

No obstante, las dudas de los seguidores continuaron en el aire, por lo que en las últimas horas, Mariana, decidió publicar un video en el que confirmó la ruptura.

«Quiero hablar de un tema que si yo sé que, si no hablo de eso, no va a parar; Ustedes van a seguir con lo mismo y yo ya estoy cansada de verdad cansada que me pregunten todos los días lo mismo, que si estoy con Santiago, qué por qué terminamos. Vean, la relación de él y yo, ya terminó, ya llegó a su fin, ya no somos nada, como yo ya se los dije, como yo ya se los dije»., puntualizó Mariana.

La influencer, aunque no contó el motivo de la separación, dejó muy claro que está tranquila y manifestó, «todo pasa por algo»; dejó claro que su ciclo con Santiago llegó a su fin.

Contó que no se arrepiente de nada, que se entregó totalmente a la relación pero que estaba dejando de ser ella misma. Tambien ratificó que se siente feliz, tranquila con ella misma y que actualmente no está saliendo con nadie.