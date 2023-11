Mariah Carey demandada de nuevo por su canción de Navidad que fue lanzada hace 25 años y es un himno en las festividades decembrinas.

Los compositores Andy Stone y Troy Powers siguen batallando contra la canción que lleva 25 años alegrando las navidades. «All I Want for Christmas Is You» como es el título de la canción de Mariah Carey tiene la misma coincidencia con una canción que ellos escribieron en 1989. Para ellos la melodía de 1994, es similar a la de ellos y al llamarse igual ha confundido al público. Aduciendo que la demanda de $20 millones de dólares es justa y deben recibir una compensación de esas regalías. Para nadie es un secreto que esta canción de Carey que figura en Billboard cada año desde 1993 cuando debutó en listas. Es tan icónica como Santa Claus o el Grinch figuras claves en la Navidad. Cada navidad, «la canción obtiene una descarga de 1.700 millones de veces, generando un recaudo de 1,36 millones de dólares«.

«ALL I WANT FOR YOU CHRISTMAS 1994»



El Dato: Para esta navidad Mariah como es costumbre, relanza el video con una variaciones especiales y eso es lo que lo hace único. Incluso, el tema ha tenido colaboraciones especiales en algunas navidades. Para lanzar la temporada hizo un video anunciando que llegaron las festivades de fin de año. La demanda ahora se hará en un tribunal de los Ángeles ya que en Nueva York no prospero hace unos años. Cada año ella recibe en regalías anuales de este tema $3 millones de dólares. Forbes dice que ella ha recaudado en 25 años unos $60 millones de dólares con esta canción.

«MARIAH CAREY SE DESCONGELA PARA OTRO AÑO DE ALL I WANT FOR YOU CHRISTMAS»



