María Fernanda Cabal tildó de 'mamerto' a Iván Duque

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, estuvo en el centro de la polémica, luego de que se filtrara un audio en el cual critica al presidente Iván Duque, y a la gestión que ha desempeñado durante su gobierno.

En la grabación, que fue dada a conocer por la Revista Cambio, se escucha a la senadora entablar una conversación con otra persona, a quien le manifiesta que Iván Duque es «un mamerto, liberal de izquierda», y además argumenta que su candidatura presidencial fue impulsada por Echeverry.

«Duque es puesto por Fabio Echeverry porque Duque es el muchacho inteligente y aplicado que mandó para acompañar al vago de su hijo, que no sirve pa’ un culo, que es Luigi Echeverry», afirma Cabal.

Sobre esta grabación, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció al respecto, manifestando que pese a que se trató de una conversación privada, “lo que he dicho en privado lo puedo sostener en público, lo que pasa es que como hay partes de esa conversación con un lenguaje que obviamente públicamente no se puede usar, es en lo único que yo diría que lo cambio de resto no”.

Y agregó: “Yo siento que el presidente empezó a gobernar alejado de las bases que lo eligieron, alejado del legado del presidente Uribe y lo manifesté en distintos escenarios”, dijo María Fernanda Cabal.

Además, la senadora manifestó que no le interesa lo que piense Duque al respeto, “porque a él nunca le ha preocupado lo que piense yo y lo que pensamos muchísimos de los que votamos por él. La distancia la creó este Gobierno, se encapsuló”.

Por estas declaraciones, varios políticos se pronunciaron al respecto, entre ellos la presidenta del Movimiento Maís, quien criticó fuertemente las declaraciones de la senadora: «Es decir, María Fernanda Cabal le hizo campaña a un «mamerto marxista» y luego votó por él. Cómo da vueltas la vida».

Un medio que viola la privacidad de las personas, el día de mañana es capaz de cualquier cosa. Por lo que dije no me arrepiento, nunca me arrepiento de lo que digo.

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 7, 2022