“Pido que me midan por resultados, no por intenciones”: Margarita Restrepo sobre su candidatura a la Cámara de Representantes

La actual representante a la Cámara por Antioquia, Margarita Restrepo, habló sobre su candidatura para un nuevo periodo en el Congreso de la República, sus proyectos y las estrategias con las cuales busca ser reelegida.

«Cuando uno hace política transparente y honesta, la estrategia básicamente es trabajar mucho, con mucho amor, con mucho respeto y mostrando resultados. La ventaja en esta campaña es que ya hoy tenemos cosas para mostrar. Después de dos periodos, podemos mirar de frente a los antioqueños y decirles: He trabajado a conciencia», indicó Margarita Restrepo.

Precisamente, sobre estos resultados, Restrepo habló de algunos de ellos, alcanzados durante sus dos periodos como representante de los antioqueños. «Tenemos 17 leyes, he hecho 203 debates de control político, he traído recursos a la región desde el Metro de la 80, recursos como el Túnel del Toyo, hemos traído muchísimos recursos en este gobierno, por lo que les pido a los antioqueños que me midan por resultados, no por intensiones», explicó la representante.

Respecto a los proyectos que piensa desarrollar en torno a la participación de la mujer, Margarita Restrepo manifestó que su principal propósito es empoderarla. «He venido fortaleciendo espacios de emprendimiento, de preparación, de participación política, porque no creo que la respuesta a la participación política de la mujer sea una ley cremallera, la solución es empoderar a la mujer desde que somos niñas, es darle herramientas políticas para que puedan participar en política», puntualizó.

Decidimos volver a la Cámara de Representantes para seguir trabajando por Medellín y Antioquia. Es ahora cuando más unidos tenemos que estar, es ahora cuando nuestro departamento más nos necesita. Mi compromiso es #CONTIGO

CD 1️⃣1️⃣7️⃣ pic.twitter.com/fALn5h5b3X — Margarita R. CD 1⃣1⃣7⃣ (@MargaritaRepo) January 29, 2022

