in

La DJ Marcela Reyes reapareció en sus redes sociales tras ser capturada por la policía por estar exigiendo dinero a unas personas de forma agresiva.

Por medio de sus redes sociales, la DJ mostró que estaba siendo escoltada por una patrulla de la policía en la tarde de lunes (18 de enero).

“Ay bebés, cosas que solo me pasan a mí. En este momento estoy capturada, me llevan a una estación por querer cobrar lo mío. Ya les había contado de esta persona que me robó”, afirmó en video.

Hace poco, por medio de sus estados de Instagram salió con un vestido negro que tenía un escolte profundo en la parte delantera.

“Estoy viendo como solucionar, que es lo que voy a hacer es mucho dinero de por medio, que lastima, el tipo no las tiene bien puesta (…) Pero acá estoy, sigo trabajando», afirmó Marcela Reyes en sus estados.

Más noticias de Entretenimiento