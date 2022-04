Marcela Reyes estuvo en un avión dos horas tras presentar fallas

A través de sus estados de Instagram, la dj Marcela Reyes contó que estuvo encerrada dentro de un avión por dos horas luego de que el aparato presentara fallas.

“Antes de las seis (a.m.) nos abordaron, pero no sirvió la turbina del avión, estuvieron dos horas, pero no prendió el motor y gracias a Dios nos bajaron y estamos vivos y no nos pasó nada, pero por qué no nos bajaron antes, dos horas encerrados en ese avión”, confesó en las historias.

Luego de contar lo sucedió, Marcela publicó una imagen con este escrito: “¿Qué estará pasando con los aviones que están teniendo tantas fallas? La verdad ya cada que me subo a uno es con pánico, pues vivo literal en ellos y solo sé que no quiero irme de este mundo todavía. Dios protégenos con tu sangre preciosa”.

Marcela Reyes contó el incidente que le ocurrió en el aeropuerto