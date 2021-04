Luego de que se conociera la reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el Congreso de la República. Una de las actrices que habló sobre el tema en Twitter fue Marcela Mar, quien exageró un ‘poquito’ al dar el valor de una docena de huevos.

Marcela Mar dijo a través de su cuenta de Twitter que en Colombia una docena de huevos podría contar «entre 12,000 y 25,000 pesos», por lo que los internautas no dejaron pasar el trino para darle ‘palo’. Luego de que dicha red social estallara con el comentario de la actriz, ella salió en su defensa y expresó: «Ok, ok me fui a la mierda con el precio. Lo reconozco. Pensé que eran de gallina feliz y quede fue gallina triste».

Por este comentario en redes sociales le dan ‘duro’ a Marcela Mar:

