Marbelle retuiteó una cuenta falsa de Íngrid Betancourt

in

En redes sociales es común encontrarse con cuentas falsas o de parodia que se hacen pasar por personas reconocidas para hacerlas quedar mal, reírse o criticarlas a través del sarcasmo.

Durante esta época electoral los candidatos no se han salvado de estas prácticas e incluso unas cuentas son tan fieles a las reales que le toman el pelo a varios usuarios.

Tal fue el caso de la cantante Marbelle, quien retuiteó una cuenta de Twitter que parodia a la candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt.

El tuit era una respuesta a un trino de Piedad Córdoba en el anunciaba que ya no haría parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro, de acuerdo con una solicitud que este le realizó por los líos judiciales en los que se encuentra.

La cuenta falsa escribió “Teodora, siempre he esperado este momento en que pagues por tus delitos. Menos mal entre cielo y tierra no hay nada oculto y la verdad salió a la luz. No se negocia el dolor ajeno por votos”.

Marbelle la retuiteó solo usando un emoji sonriente que muestra los dientes en una clase de mueca.

No obstante, la cuenta no es de Íngrid Betancourt, incluso en la descripción del perfil se indica que es una cuenta parodia y la de la candidata está verificada por Twitter.

Actualmente el comentario de esta cuenta falsa ya no está disponible, pero Marbelle no ha eliminado su respuesta.

Asimismo, se informó que la cerrarán porque le generó mucho disgusto a la candidata presidencial Íngrid Betancourt.

Para leer más noticias de Colombia ingrese aquí.