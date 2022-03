in

La influencer Manuela Gómez contó que recibido amenazas de muerte y sobre el fin de su relación con Juan Esteban. Además, confirmó que se dejaron porque hubo una tercera persona.

Fue a través de un video en su cuenta de Instagram que Manuela Gómez dio algunos detalles de su relación “siempre fui la moza”.

“Ahora resulté que yo fui la moza durante todo este tiempo, porque él mismo me los hizo saber”, aseguró Manuela en el video.

A través de rede sociales han publicado el video en el que afirmó que hace poco volvió a recibir amenazas de muerte.

Al parecer, a Manuela la llamaron para advertirla, “amiguita, moza, amante, o no sé cómo decirle… me dijo que esta persona era peligrosa; que era mal relacionada, que tuviera cuidado y que si me podía ir de este sector mucho mejor”.