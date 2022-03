Manuela Gómez, recordada por estar en protagonistas de Nuestra Tele, contó que se hará algunos retoques en su cuerpo, según ella, se hará reducción de busto y glúteos.

La influencer tomó esta decisión debido a lo poco que le gusta su actual cola y dice que la tiene muy grande para sus ‘gustos’.

“A mí mi nalga no me gusta, me parece que es demasiado grande. Entonces el doctor va a intentar reducirme un poco la nalga porque hay que tener cuidado para que no se me caiga completamente. Me voy a hacer reducción de cola y de busto, entre otras cositas”, dijo Manuela a través de su cuenta de Instagram.

Algunos internautas le han manifestado que se cansó de tener un cuerpo tan voluptuoso. Al parecer, Manuela Gómez no estaría conforme con el cuerpo que tiene y pretende darle una sorpresa a sus seguidores tras ingresar al quirófano.