“Solo veo el 20 %”: Manuela Gómez casi pierde un ojo tras padecer una enfermedad

Manuela Gómez le contó a sus seguidores que tiene «una toxoplasmosis ocular». Además afirmó que la infección le afectó la visibilidad y “solo veo el 20 %”.

De acuerdo con lo expuesto por Manuela, se trata de una toxoplasmosis, enfermedad producida por un parásito que puede llegar a afectar de manera grave el cerebro, los ojos y otros órganos.

«Hoy me tocó ir a Medellín de urgencias, (más exactamente) a la clínica oftalmológica, porque la verdad no veo casi nada por un ojo. Me hicieron todos los exámenes y resultó que tengo una toxoplasmosis ocular, tras la cual pude quedar ciega sino es porque me voy de urgencias y me hacen todos los exámenes pertinentes”, aseguró a través de sus redes sociales.

Luego de que saliera de urgencias, Manuela contó que “hubiera podido quedar ciega, me mandaron antibióticos por seis semanas para ver si logro bajar la infección en el ojo”.

Manuela Gómez casi pierde un ojo