Por ‘severa’ golpiza a la mujer mandan a la cárcel al compositor y cantante vallenato ‘Tico’ Mercado

En las últimas horas, un Juez envió a la cárcel al reconocido cantante y compositor vallenato Alberto Antonio Mercado Suárez, conocido como ‘Tico’ Mercado luego que se emitiera contra él una orden de captura por, supuestamente, golpear salvajemente a su pareja.

El hoy procesado, capturado por el #CTI, habría intentado ahorcar a la mujer. El dictamen del Instituto de Medicina Legal da cuenta de heridas en la cara de la víctima, fisuras en el tabique, pérdida de un diente y múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo. pic.twitter.com/HpuncIQa0G — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 6, 2022

El cantante habría llegado borracho a la casa y la habría agredido

El hecho del que se le acusa al cantante, se registró el 13 octubre de 2021, en la residencia de la víctima, ubicada en Valledupar. El señalado agresor, llegó en estado de embriaguez al inmueble. En una actitud de celos, le habría reclamado a su expareja y la golpeó.

«Según la investigación, Mercado Suárez, supuestamente, intentó ahorcar a la mujer y amenazó con asesinarla. El dictamen del Instituto de Medicina Legal da cuenta de heridas en la cara de la víctima, fisuras en el tabique, pérdida de un diente y múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo», revelo la Fiscalía General de la Nación.

«Me asfixió hasta que vio que casi me desmayo. Me agredió físicamente, me insultaba y me amenaza con que me iba a matar. Es la primera vez que me agrede físicamente, pero anteriormente me había agredido verbal y psicológicamente», fue lo que la mujer haría denunciado según lo revelado por El Espectador.

La Fiscalía aseguró que tiene contundentes pruebas que sustentan la intimidación a la mujer, por lo que el cantante fue imputado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

