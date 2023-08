FOTO. Mamá de Andy Rivera recuerda que ‘la depresión no es broma’ y le da ánimo y amor a su hijo

El cantante Andy Rivera viene preocupando a sus fans desde hace un tiempo, luego de que se conociera que fue hospitalizado, esto aparentemente, por un nuevo episodio de depresión, diagnóstico con el que lucha desde hace varios años.

Sobre esta situación se resaltó un mensaje de la mamá de Andy, Luz Mery Galeano, que causó emociones en quienes lo leyeron, pues de alguna manera invita a la reflexión sobre esta delicada enfermedad que todos pueden sufrir en algún momento de su vida.

“La depresión no es broma, puede que veas a alguien sonriendo, pero por dentro se está muriendo”, fue lo que escribió doña Luz Mery en Instagram.

Es importante mencionar que además de esto, ahora como un mensaje positivo donde el mismo Andy compartió en su cuenta de Instagram que ya se encuentra en su casa y se siente mucho mejor.

Esta noticia positiva, fue acompañada de unas lindas fotos donde aparece con sus perros y su papá, pero además escribió un lindo mensaje que también invita a la reflexión.

«Siempre me ha gustado darle una explicación a todo a través de la razón y no poder comprender muy bien lo q me pasa ha sido algo q me frustra, pero siempre Dios, mi familia y uds han estado ahí para darle a todo una explicación q va más allá de cualquier entendimiento. Cada día q paso agradezco el reto que enfrento, porque lo que he aprendido es maravilloso e invaluable, se han ido algunos, otros han demostrado estar ahí mas q nunca, también muchos hábitos negativos se han reemplazado por unos mucho mejores.

He ido entendiendo q no soy mi profesión, no solo soy artista y ya, hoy entiendo q si mañana se acabara mi voz, todavía tengo mi alma, mi ser y corazón, para ser un gran ser humano q es lo realmente importante y lo q más aspiro ser.

Solo quiero hacer lo q amo con amor, sin presión y jamás olvidar quien soy.» Es parte del mensaje que compartió.

