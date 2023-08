Maluma y Messi «sueño cumplido con autógrafo incluido» en Miami

Maluma y Messi protagonizaron un encuentro soñado para los fans del fútbol y la música en Miami que terminó con un gran abrazo.

La mega estrella Maluma y el astro del fútbol Leonel Messi, protagonizaron un hecho que saltó de las canchas a los medios y en donde se demostró una amistad de vieja data además de admiración entre ambos. En las instalaciones de Inter de Miami se dio el encuentro donde el colombiano no pudo contener la dicha; al ofrecerle una camiseta con su nombre y el de Messi, Maluma atinó : «No papi yo me pongo la Messsi hoy quiero ser León». Entre risas los dos celebraron ante las cámaras que tomaron ese instante historico de las visitas de celebridades al Estadio del Inter, la cual culminó con autógrafo y las palabras de cantante que expresaba: «No me lo puede ser estoy demaciado feliz … esta sonrisa va a durar pa toda la vida«. Messi el No.10, le hizo una clara invitación a Maluma: «tienes que venir a los partidos se acercan«. El encuentro termino con un abrazo en el instgram de Maluma.

MOMENTO SPORTS CENTER MALUMA Y MESSI EN MIAMI

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1687765391345618944

MALUMA: «FALTABA LA APROBACIÓN DE MESSI»

