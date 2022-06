«Me asusté, mera publicidad»: le dicen a Maluma por VIDEO candente con una mujer

in

El cantante paisa conocido como Maluma publicó un video en el que salía una mujer en ropa interior, mientras el artista estaba dormido en una cama la mujer grabó un video.

A través de su cuenta de Instagram el cantante publicó el video con este escrito: «Voy a subir esto por acá antes de que lo vean en otro lado».

Por lo que muchos internautas le empezaron a preguntar por su novia, Susana Gómez: una joven arquitecta colombiana de 29 años.

Algunos reguetoneros le dejaron mensajes como estos en la publicación de Instagram, «por eso llama el uber de una mijo ese cuantas veces se lo e dicho», «Yo le e dicho que les quite el celular Juan Luis», «casi me ‘privo'», «Me asusté jajaja mera publicidad», «Ya me está asustando», entre otros comentarios.

Al finalizar el video Maluma da a conocer que el 10 de junio va sacar un tema musical.