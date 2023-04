in

Uno de los cantantes colombianos referentes a nivel mundial ha sido, sin duda, Maluma. Su ascenso a la fama inició en 2011, cuando tenía tan solo 17 años. En aquel entonces, su música empezó a sonar en las discotecas y emisoras en todo el país. Con temas como ‘Farandulera’ y ‘Obsesión’, Maluma empezó desde joven a forjar su éxito en la industria musical.

Con el paso de los años, el artista paisa siguió lanzando canciones que lo posicionaron como uno de los cantantes de música urbana con mayor proyección. Tanto así que en 2013 fue nominado por primera vez a los premios Grammy Latino. Además, su álbum debut Magia fue exitoso en ventas y vistas.

Dos años después, Maluma produjo su segundo álbum de estudio, titulado ‘Pretty Boy, Dirty Boy’, el cual alcanzó a ser número uno en el listado de Billboard Latino. Los sencillos de ‘Borró cassette’, ‘El perdedor’ y ‘Sin contrato’ fueron los más escuchados de la producción. Su éxito lo llevó a ser jurado del programa La voz kids. Sus otros álbumes hasta la fecha han sido F.A.M.E, 11:11, Papi Juancho y próximamente Don Juan.

Ha sido tal su reconocimiento que hizo parte de la banda sonora de la Copa Mundial de Fútbol 2018; también ha ganado 95 premios, entre los cuales se destacan Latin Billboard, Latin American Music, MTV Europe Music Awards, MTV Millenial Awards, MTV Video Music Awards, Premios Tu Mundo, Kids’ Choice Awards, Los40 Music Awards, Premios Heat Latin Music Awards y Premios Nuestra Tierra.

Por otro lado, también ha colaborado con grandes artistas, tales como Shakira, Madonna, Jason Derulo, Ricky Martin, Reik, Karol G, Jennifer López, Becky G, Anitta, J Balvin, The Weeknd, Black Eyed Peas y Aya Nakamura. Al ser un artista tan famoso, siempre está en boca de todo el mundo. Ahora, todo el mundo está hablando del regalo que le dio a su padre.

Cuando se trata de obsequios, el ‘Pretty Boy’ no se preocupa por el precio que este llegue a tener, todo sea por darle en el gusto a la persona especial. En esta ocasión y por el cumpleaños de su papá, le dio un presente que él no podía creer. Por medio de Tik Tok, Maluma mostró su reacción.

“¡Miren el regalo que le di a mi viejo de cumple!”, escribió el cantante en un video que publicó. Por un lado, señala que su padre siempre ha sido fanático del club de la NBA, Miami Heat. Entonces, Maluma decidió comprarle la camisa del equipo, firmada por toda la plantilla.

El paisa se acercó a la habitación de su padre y le entregó una bolsa negra, señalando que este era un regalo atrasado de su parte, dado que no había podido entregárselo el 17 de marzo, fecha en la que él cumplió años. Luis Londoño, el papá de Maluma, abrió el paquete y no disimuló la emoción que sintió. Entre una mezcla de sorpresa y felicidad, el progenitor abrazó fuertemente a su hijo. El precio no se puede calcular, pero hace de esa camisa una pieza única, en especial por las firmas que tiene.

“Ay, jueput (…) Yo no puedo creer esto. ¿Esto es en serio?”. En el dorsal de la camisa (23), estaban todas las firmas de los jugadores de la plantilla. Además, el nombre que aparece en el respaldo de la pieza es ‘Cucho’, la forma con la que Maluma llama de cariño a su padre. Londoño no tuvo como agradecerle a su hijo, indicando que fue una belleza de regalo por parte de él.

