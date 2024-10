Maluma llega a «The Voice» USA al lado de «Juan Leyenda»

Resumen: Maluma se une a The Voice USA como coach en el equipo de John Legend: ¡Nueva música en camino! Tras unas semanas dedicado a su hija Paris, Maluma regresa con grandes noticias: ¡se une a The Voice USA como coach en el equipo de John Legend! El colombiano, que ya participó en la final del programa en 2022, está emocionado por esta nueva oportunidad y ansioso por compartir su talento con los concursantes. Además de la alegría por su nuevo rol, Maluma también está ansioso por lanzar nueva música. En un video publicado en sus redes sociales, el artista pide a su equipo que le den luz verde para sacar un nuevo tema que "pide a gritos ser lanzado". No te pierdas a Maluma en The Voice USA y prepárate para nueva música del artista colombiano.