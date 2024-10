Maluma de vacaciones y su amor por Medellín es parte de sus vacaciones en la ciudad donde hizo una detallada lista de lo que disfrutó.

Los días de «Don Juan» en la capital antioqueña no han pasado desapercibidos, incluso por la visita a «Donde Juancho» después de arribar a medallo y disfrutar de una fiesta para irse a comer un perro caliente, encendió la redes. Pero Maluma quiso dejar constancia que hizo en la ciudad y enumero en un carrusel con fotos y videos cada momento. Verse bien es parte de la historia, vestirse en el Jet Privado a penas tocó tierra con su pareja Susana Gómez para un matri. Bajar a las 2:00 a.m. al local de comidas rápidas con «perrito para bajar la prenda«. Foto con «el cucho» su padre. Siguen fotos de familia y amigos. Compartir el hogar en navidad para disfrutar de su caballo consentido. Su Porche sucio y lavarlo por los mensajes con polvo. «Tocó lavarlo» y él se apersona de bien lavadito con brillado. Finalmente muestra uno regalo para Paris su hija con la frase «la niña de papá«. Más cercano y humano este es Maluma quien ama sus días en Medellín.

Maluma quiere a Medellín

Maluma vacaciones en Medallo

Diferentes fanáticos no dejaron de celebrar estas fotografías con frases como «que chimba Colombia«; «definitivamente donde más se le ve feliz»; «que bueno que compartas un ratito de tu vida»; «Chiba Medallo .. no me quiero ir» y «Maluma es mi influencer favorito» entre otros mensaje destacan este paso por la ciudad y que vibre con ella. Cuentan que «Donde Juancho» después que el propio cantante «los pusó en sus redes» no ha parado de recibir visitas de propios y extranjeros.

