San Salvador, 19 feb (EFE).- El magistrado Noel Orellana, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, señaló este lunes que "si es necesario" explicarán y justificarán a la Organización de Estados Americanos (OEA) los fallos que se registraron en las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 4 de febrero.

La misión electoral de la OEA expresó el sábado su preocupación por la "demora y la falta de uniformidad" en el escrutinio de los comicios y señaló una "falta de control" por parte del Tribunal Electoral sobre el desarrollo de los mismos.

Sobre esto, Orellana indicó en una entrevista en un canal local que el ente electoral "no obviará responsabilidad de algunas situaciones que se pudieron dar" y dijo que "si es necesario daremos las explicaciones y justificaciones, y nos reuniremos con personeros (representantes) de la OEA".

Orellana también defendió la transparencia con la que, según él, se realizaron las elecciones del 4 de febrero y los procesos de escrutinios finales de las mismas, a pesar de múltiples señalamientos de irregularidades por parte de la oposición.

"Ante la faz de la nación, ante la comunidad internacional, ha quedado comprobado la transparencia con la que se ha manejado este Tribunal Supremo Electoral en las elecciones", expresó.

Señaló que "los resultados son tan contundentes que nadie puede poner en tela de duda la decisión que el soberano ha tomado para elegir al presidente y vicepresidente, y a los diputados".

"En términos generales, no se puede poner en duda. No se puede apocar los resultados que han sido contundentes a favor de determinados partidos y, en el caso de la elección del presidente, no se puede venir a poner en duda este 84,65 % de salvadoreños que han depositado la confianza en él (en Nayib Bukele)", añadió.

El Tribunal Electoral ratificó el sábado la victoria electoral del presidente Nayib Bukele en la elección presidencial con un 84,65 % de respaldo electoral, con lo que oficialmente es nombrado como el mandatario electo.

El domingo el TSE dio por finalizado el polémico e inusual escrutinio final de los comicios legislativos, una semana después de su comienzo y en medio de múltiples denuncias de irregularidades y ante la advertencia de la oposición de presentar solicitudes de nulidad de las elecciones.

Se prevé que la tarde de este lunes el ente electoral oficialice los resultados del escrutinio final de las elecciones legislativas, que le darían, según los datos preliminares, al partido oficialista, Nuevas Ideas (NI), más de 50 diputados de un total de 60 en el Congreso.

El 4 de febrero los salvadoreños votaron para elegir a 60 diputados en lugar de a 84, esto luego de una reducción de parlamentarios en el Congreso propuesta por el presidente Bukele y aprobada por el órgano Legislativo, actualmente de mayoría oficialista.

Una mayoría absoluta en dicho órgano de Estado permitirá al mandatario salvadoreño continuar con su llamada "guerra contra las pandillas", su principal carta electoral para los comicios del 4 de febrero, de los que salió victorioso con un aplastante resultado sobre sus oponentes.

Por: EFE