¡Maduro, no te vistas que no vas! Petro dijo que es «prudente» que el venezolano no asista a su posesión

in

El presidente electo Gustavo Petro, reveló en las últimas horas que le parece «prudente» que Nicolás Maduro, no asista a su posesión como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto.

En una entrevista para La W Radio, Petro dijo, «me parece que es prudente, porque lo que viene es un proceso de reconstrucción en muchas cosas, comercio, cultura, sociedad. Tenemos unas propuestas que hacer y ese proceso no demanda aceleres o cosas simbólicas y retóricas que no son hoy las más importantes».

El Gobierno actual es quien organiza el acto de posesión por lo que la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, fue muy enfatiza en decir, que Maduro no está invitado al evento, «el señor Nicolás Maduro no es un invitado a la posesión, ustedes saben que esas invitaciones las manda siempre el gobierno saliente y en esto es perfectamente claro que se ha mencionado que no será invitado», dijo la vicepresidenta a la Revista Semana.

De otro modo, el presidente electo, dijo que respeta la decisión del Gobierno actual, pero que él tiene claridad en temas como recuperar la frontera con Venezuela.

Le podría interesar:

Hasta Francisco Santos, opositor acérrimo de Petro, apoya la decisión de eliminar la Procuraduría https://t.co/LsjGptbWhn — Minuto30.com (@minuto30com) July 5, 2022

Para leer sobre otros hechos en el país, clic AQUÍ.