Madre y abuela de un niño le quemaban las manos en la estufa, acusándolo de robar una monedas

Dos mujeres, madre y abuela de un niño de 9 años de edad, fueron capturadas y judicializadas por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravado.

Según la denuncia que hizo el padre del menor de edad, la dos mujeres habrían acusado al niño de robarse una monedas y como castigo, lo habrían quemado en la estufa.

Al parecer, la madre tomaba al pequeño con fuerza y le tapaba la boca para que los vecinos no escucharan los gritos, mientras la abuela le quemaba las manos en el fuego.

Fueron las profesoras del pequeño quienes notaron las heridas del niño y ante el silencio de este, decidieron alertar al padre de la extraña situación.

“El niño no quería decir. La profesora le preguntaba qué le había pasado en las manitos y el niño decía que se había caído, que él mismo había cogido las parrillas y se había quemado. Él no quería decir nada hasta que yo llegué y ya me confesó que en realidad le habían quemado las manos”, reveló el papá.

Las mujeres fueron enviadas a prisión y no aceptaron los cargos.