Hace poco en Arizona, Estados Unidos, ocurrió un hecho que evidencia el verdadero amor de madre, ese que es capaz de dar incluso su propia vida para proteger o salvar a un hijo.

En Buckeye, una madre fue hospitalizada después de haber sido picada por abejas más de 75 veces durante una sesión de fotos familiar.

Esta mujer es considerada una heroína, porque gracias a su accionar rápido y valiente salvó a sus dos hijos de lo peor. ante el ataque del enjambre de abejas.

La madre metió a sus hijos al carro mientras se llevaba la peor parte de las picaduras, mientras llegaron los equipos de rescate, quienes usaron espuma para calmar a las abejas y salvar a los niños.

AZ Fire Medical publicó una grabación de audio de la llamada al 911 de la abuela en Instagram y se la puede escuchar diciendo que su hija no puede subirse al carro. Afortunadamente, la madre se recuperó por completo.

Los bomberos aprovecharon el incidente para recordar a los ciudadanos lo que deben hacer si son atacados por un enjambre de abejas: lo mejor es refugiarse en un lugar seguro. Si no es posible, debe correr en línea recta, cubrirse la cara y buscar refugio. Nunca hay que meterse en el agua ni intentar luchar con las abejas.

