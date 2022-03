«Mi hijo solo salió a asaltar y me lo mataron»: madre de ladrón fallecido en un bus

in

Un hombre conocido con el alias de “El Tortolita” murió de un disparo justo cuando intentaba asaltar a los pasajeros de un colectivo en Escuintla, Guatemala. Su madre lamentó la muerte y pidió justicia con inesperadas palabras: “Solo salió a asaltar, no le hacía daño a nadie”.

De acuerdo con las autoridades, el asalto a un bus dejó a uno de los ladrones muerto y al otro herido. Además, afirmaron que alias “El Tortolita” había sido detenido en otras oportunidades por los delitos de robo, porte de droga para el consumo y extorsión.

Los hechos ocurrieron el sábado 26 de marzo.

Sin embargo, explicaron que la mayoría de veces los criminales salen libres debido a que ninguna persona presenta una denuncia en su contra.

“Mi hijo se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron (…) No le hacía daño a nadie, no le disparaba a nadie, sólo los asaltaba”, dijo la madre cuando llegó al sitio.

El otro delincuente fue detenido cuando trataba de escapar, debido a que se dobló el tobillo, fue llevado a un centro asistencial donde quedó bajo ‘custodia’ de la policía de ese país.