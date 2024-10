Madre denuncia presunta negligencia tras muerte de su hijo en la Cárcel Bellavista; otros tres reclusos resultaron heridos

En horas de la tarde del sábado 30 de marzo, se presentó una riña en la Cárcel Bellavista de Bello, en este hecho un recluso resultó muerto y tres más heridos de gravedad.

El joven fallecido fue identificado como Sebastián Montoya de 25 años, la identidad de los heridos se desconoce en el momento.

La madre de Sebastián relató el doloroso proceso que enfrentó al enterarse de la trágica muerte de su hijo.

Según su testimonio, recibió una llamada de un dragoneante del INPEC solicitándole que se dirigiera urgentemente al Hospital La María, en Castilla, donde había sido remitido su hijo debido a una supuesta enfermedad. Sin sospechar nada, se dirigió al hospital, solo para enterarse de que su hijo había fallecido.

«Cuando finalmente salió el dragoneante del INPEC y me informó sobre la situación de mi hijo.

El médico que atendió a mi hijo, me dijo que él había salido muerto de la cárcel debido a una pelea en la que fue apuñalado en un pulmón. Su muerte, aparentemente, fue causada por negligencia», expresó la madre.

La mamá le contó a Minuto 30, que su hijo fue traslado en un carro del INPEC, al hospital y no en una ambulancia donde le pudieran prestar los primeros auxilios.

Además, relata que su hijo fue llevado a un centro asistencial en el barrio Castilla, y no a uno en Bello, lugar donde está ubicada la cárcel Bellavista.

«Yo le dije al dragoneante ustedes porque se lo trajeron para este hospital tan lejos, porque no se lo llevaron para uno de Bello, no en un carro del INPEC sino en una ambulancia donde le hubieran podido prestar los primeros auxilios, no en el carro del INPEC». Puntualiza la madre.

Sebastián Montoya había estado recluido en la cárcel Bellavista desde el año 2018 y este año terminaba su condena.

En respuesta a este incidente, la cárcel emitió un comunicado público en el que lamenta lo sucedido.

«Se informa que una riña en el patio 8 de la cárcel Bellavista resultó en la muerte de una persona y al menos tres heridos graves. Los hechos ocurrieron el sábado 30 de marzo de 2024, presuntamente debido a problemas de convivencia en dicho pabellón». Dice el comunicado.

Además, informaron que el personal de guardia y custodia trabajaron para restaurar la tranquilidad en el establecimiento y que se llevaron a cabo operativos para esclarecer lo sucedido.

