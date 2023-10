Madonna está con Israel y opina «en Palestina hay gente inocente» recalcando en sus redes sociales que lo vivido es una tristeza.

Después de realizar peregrinajes privados en el 2004 y el 2007, junto con otros devotos de la Cábala. Y hacer varias presentaciones en Israel, la cantante Madonna quiso no pasar por alto lo que está sucediendo en este momento. Ella sacó un momento de sus ensayos del Tour Celebration 40 años, que se inicia este 14 de octubre en Londres y compartió en sus redes un mensaje de lo que siente con una referencia que «en el conflicto Israel en Palestina hay gente inocente». Para ella lo que está sucediendo en Israel es devastador. «Ver a todas estas familias y especialmente a los niños siendo arreados, agredidos y asesinados en las calles es desgarrador». Ella hace la pregunta «Imagínate si esto te estuviera pasando a ti. Los conflictos nunca se pueden resolver con violencia. Vivimos en un mundo devastado por el odio. Mi corazón está con Israel«. En su mensaje recalca que ora por ellos y espera una solución. «Hay inocentes que no apoyan a esta organización terrorista y este hecho causará más sufrimiento».

What is Happening in Israel is Devastating.. Watching all of these families and especially children being herded, assaulted and murdered in the streets is Heartbreaking.

Imagine if this was happening to you??

It’s Un-fathomable.

