Madonna envía sentido mensaje de auxilio por Marruecos

Madonna envía sentido mensaje de auxilio para Marruecos debido a la tragedia y piden que abran su corazón.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

La cantante Madonna siempre está abierta a apoyar causas y esta vez por Marruecos, esperando que amigos, celebridades, fans y mandatarios se unan a donar por el terremoto que sacudió a este país, dejando desoladas a varias familias. Entre las cosas que más se ha hablado, muchos niños quedaron huérfanos, casas destruidas, no hay agua potable, comida y medicinas. Por lo que Madonna expresó: « Marruecos ocupa un lugar especial en mi corazón y el país ha experimentado ahora el terremoto más devastador en más de 60 años. Hoy, estoy donando a Human Appeal para apoyar los esfuerzos de ayuda inmediata sobre el terreno … Si puedes, únete a mí para donar.». Mensaje que replica no solo en sus redes sino que medios se han sumado a su campaña. Se estima que más de 2.000 marroquíes fallecieron y la reconstrucción de su tejido social tomará mucho tiempo. «Ellos no estaban preparados para este hecho» afirman socorristas desde Marruecos.

MADONNA ESTÁ CON HUMMAN APPEAL

Thank you so much @Madonna for supporting the people of Morocco. We cannot wait to show you how your donations and support has made an impact💜 https://t.co/Eie9jiLvc8

— Human Appeal (@HumanAppeal) September 15, 2023