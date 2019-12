Mábel Cartagena llegó a sus 37 años ¡MUY BIEN CUMPLIDOS!

La presentadora Mábel Cartagena celebró sus 37 años haciendo un recuento de lo que logró este último año que pasó, en el que logró superar varios miedos y cumplir muchos sueños.

Mábel cumplió 37 años ayer 11 de diciembre de 2019 y ella misma reconoció que este año fue uno de los mejores de su vida, pues hizo cosas que jamás pensó hacer y logró consolidar otras que estaban pendientes.

“Aprendí a manejar (por fin) dejé atrás mi miedo a los aviones (por fin también) me casé por la iglesia después de 10 añossss (nojoda recontra por fiiiinnn), después de 23 años conocí a los @backstreetboys… Tomé piña colada por primera vez y casi muero en el intento, cambié de look, Me fui de luna de miel finalmente sin hijos a bordo”, escribió Cartagena en su publicación, donde todos sus fans aprovecharon para desearle un muy ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!