La abogada Luz Adriana Camargo Garzón es la nueva Fiscal General de la Nación para el periodo 2024-2027, así lo decidió la sala plena extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia que la eligió con 18 votos a favor.

En esta oportunidad solo fue necesaria una sola ronda de votación, para que la Corte eligiera a la exmagistrada auxiliar Camargo Garzón, a quien el máximo tribunal le ponderó su amplia experiencia como fiscal, litigante e investigadora de organismos internacionales.

De acuerdo con el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, la sala no tuvo en cuenta la renuncia presentada por la doctora Amelia Pérez Parra por considerarla inane al proceso, además de que fue presentada ante quien no era el competente y en consecuencia no existían razones legales para darle trámite en la sala plena.

Luz Adriana Camargo es abogada de la Universidad de la Sabana, con especialización en derecho penal y criminología de la Universidad Libre.

Tiene amplia experiencia en litigio al haber sido magistrada auxiliar de la sala de casación penal de la Corte.

Camargo Garzón es señalada de ser muy cercana al ministro de Defensa Iván Velásquez, con quien coincidió como magistrada auxiliar en la Corte y, además, lo acompañó como investigadora en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, conformada para investigar los casos de corrupción en el país centroamericano.

