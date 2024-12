El Cairo, 15 feb (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó este jueves en El Cairo la falta de eficacia de organismos internacionales para acabar con las guerras y negociar procesos de paz, tras condenar la matanza de mujeres y niños por parte de Israel en la Franja de Gaza y el "acto terrorista" de Hamás.

"Hay que lamentarlo; las instituciones multilaterales que fueron creadas para arreglar estos problemas no funcionan", dijo Lula en una rueda de prensa después de reunirse con su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi.

El político brasileño reiteró su condena al "acto terrorista" del grupo islamista Hamás, que causó más de 1.200 muertos en territorio israelí el pasado 7 de octubre y secuestró más de un centenar de personas, al tiempo que consideró que "no tiene ninguna explicación el comportamiento de Israel".

"Bajo el pretexto de derrotar a Hamás, (Israel) está matando mujeres y niños, cosa jamás vista en cualquier guerra de la que tenga conocimiento", añadió Lula sobre los ataques del Estado judío que dejan ya más de 28.500 muertos en el enclave palestino tras cuatro meses de bombardeos.

También lamentó la guerra entre Rusia y Ucrania, "que por más que uno busca explicación, no la encuentra (…) porque la guerra no trae ningún beneficio, ninguno, trae muerte, destrucción y sufrimiento".

Ante este panorama con diferentes frentes bélicos abiertos, mostró su deseo de contar con el apoyo de Egipto para impulsar "los cambios necesarios en la forma de gobierno global".

En este sentido, consideró que "hace falta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenga otros países dentro, de África, de América Latina", y que "es preciso acabar con el veto de los países", así como que "sus miembros sean actores pacifistas y no actores que fomentan la guerra".

En esta línea, recordó que las últimas guerras, así como la invasión de Irak o la de Ucrania, no pasaron por el Consejo de Seguridad de la ONU.

"No se puede hacer nada por la situación de Israel y Gaza. Lo único que se puede hacer es pedir paz ante los medios, pero me parece que esa es la premisa de no cumplir con ninguna decisión emanada de las Naciones Unidas", añadió en referencia al incumplimiento de Israel de las diferentes resoluciones de la ONU sobre el actual conflicto en Gaza.

Por último, agradeció a Al Sisi la solidaridad de Egipto con Brasil a la hora de gestionar la salida de los cientos de brasileños atrapados en el enclave palestino.

Por: EFE