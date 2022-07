«Luisa era la alegría de la casa», tía de la patrullera asesinada en Yarumal

in

La patrullera Luisa Fernanda Zuleta, solo pudo llegar hasta los 27 años de vida por culpa de la violencia, delincuentes la atacaron a bala cuando cumplía con su deber en las calles de Yarumal, la mataron.

Ella, hasta su último aliento de vida, demostró la valentía y fortaleza que la caracterizó, no quería morir luchó por su vida, pero la heridas fueron letales.

Luisa, mostró su fuerza desde muy pequeñita, aún sin tener conocimiento de lo que pasaba en el mundo, se enfrentó a un momento doloroso, la separaron de su madre. Apenas había vivido 3 añitos y ya le tocó vivir la dureza de la violencia cuando su madre entró en la larga lista de desaparecidos en Colombia.

Yuli Zuleta, tía de la patrullera asesinada, entre lágrimas contó, «para mi era mi hija, Luisa Fernanda, se quedó sin la mamá cuando tenía tres añitos, entonces mi mamá, o sea la abuela de ella, y yo nos hicimos cargo de ella, entonces para mí Luisa fue mi hija».

Y añadió, «Luisa era la alegría de la casa, ella siempre estaba pendiente de la abuela, de mi, todo. Luisa Fernanda para mi era mi amiga, mi hija, Luisa era la alegría de la casa», reiteró.

En medio de su llanto, aseguró que le duele la indiferencia ante los ataques en contra de los policías, «realmente somos muy indiferentes a nuestros policías porque hoy soy yo, mañana va a ser otra mamá, otros sobrinos, otros hijos y todos los días es igual porque no hacemos nada, somos muy indiferentes a nuestros policías (…) no he podido entender la guerra, por qué matar a policías, a qué los lleva, si son seres humanos igual que todos (llora)».

«Es esa angustia todo el tiempo de pensar qué me le van a hacer en la calle», dijo la familiar de un policía que asistió a la velatón. https://t.co/Qp8lV0JNyB — Minuto30.com (@minuto30com) July 25, 2022

Es un compromiso de la @PoliciaColombia con su familia, policías y #Colombia dar con el paradero de los criminales que en un repudiable y cobarde acto criminal asesinaron a nuestra patrullera Luisa Fernanda Zuleta en Yarumal #Antioquia, mientras cumplía su deber. #NosDueleATodos pic.twitter.com/BgRyGLQiiM — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) July 25, 2022

