«Soy igual o más honorable que ella»: Luis Pérez responde a los cuestionamientos de Margarita Rosa de Francisco

Luis Pérez, precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia, le respondió a los cuestionamientos que tiene Margarita Rosa de Francisco, luego de que el también exalcalde de Medellín buscara unirse al candidato Gustavo Petro.

Pérez Gutiérrez respondió, en diálogo con Blu Radio, los cuestionamientos que hizo la mujer, en los que le pedía explicaciones a Gustavo Petro por la posible alianza con el político antioqueño.

«Yo le pido a Gustavo Petro que nos explique con toda claridad a los que creemos en su proyecto político qué significa la movida de Pérez y su combo a la consulta. ¿En qué se van a poner de acuerdo? ¿La cosa es un hecho? ¿Cuál sería el trato?», dijo de Francisco en sus redes sociales.

Yo le pido a @petrogustavo que nos explique con toda claridad a los que creemos en su proyecto político qué significa la movida de Pérez y su combo a la consulta. ¿En qué se van a poner de acuerdo? ¿La cosa es un hecho? ¿Cuál sería el trato? — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) November 30, 2021

Luis Pérez le respondió a Margarita

En diálogo con la emisora, Luis Pérez sostuvo que es una persona con honor y que, incluso, podría ser más honorable que ella: «creo que Margarita no me conoce a mí. A Margarita le deben estar llegando chismes sobre mí y no quién soy yo. Soy una persona muy decente. Nunca he sido condenado, ni por paramilitarismo ni por guerrilla (…) Soy igual o más honorable que ella”, puntualizó.

Además, aseguró que durante su gestión como alcalde de Medellín pasaron cosas históricas, que permitieron el avance de la ciudad.

«Medellín no podría existir sin las obras de Luis Pérez. Luis Pérez hizo el metrocable, el primero en el mundo. Luis Pérez hizo Plaza Mayor, el Parque la Luz, Plaza Botero, hizo el Banco de los Pobres. Si usted quita las obras que hizo Luis Pérez en Medellín, eso sería un pueblo».

