Luis Miguel «tiene 3 dobles» afirman en Argentina y vendrá Colombia

Luego que hiciera las primeras presentaciones en Argentina, periodista afirma que Luis Miguel «usa dobles».

100 mil argentinos verán en su totalidad a Luis Miguel en el Movistar Arena de Buenos Aires, quien inicio el pasado 4 de agosto su gira por este país e irá a Chile, Estados Unidos y México en este 2023. Como es costumbre, su vida personal es motivo de chismes y hasta hechos insólitos que no pasan desapercibidos: que está flaco, su sonrisa, ese no es, su mamá aún vive, que «ese no es su jopo» (melena o cabello) y para colmo «que usa 3 dobles». Esta última afirmación, la lanzó Luis Ventura, quien además ratificó que la madre de Luis Miguel está internada en un neuropsiquiátrico porteño. Para muchos unas declaraciones traída de los cabellos a pesar que dicen que Ventura es el periodista argentino que más sabe de la vida del cantante «pero esta vez se pifió». La polémica está servida pero para alegría de los colombianos, «Luis Miguel anunció en sus redes sociales la gira 2024 donde incluyó a Medellín (febrero 15) y Bogotá (Febrero 17)«. En la capital antioqueña se especula que será en el Estadio Atanasio Giradot y en Bogotá en el «MetPlusLive» (Coliseo Live) de propiedad de Henry Cárdenas el hombre que dirige la gira mundial (CMNEvents) de origen colombiano y propietario de ese coliseo.

GIRA LUIS MIGUEL 2024 / MEDELLÍN Y BOGOTÁ INCLUIDAS



LUIS VENTURA «LUIS MIGUEL USA 3 DOBLES»

FANS SE BURLAN Y HACEN LA PREGUNTA

Es o no es Luis Miguel? pic.twitter.com/nRVQqxAjAl — andres (@andres26s) August 4, 2023

