Luis Pérez se reunió con César Gaviria, y le propuso al liberalismo unirse con Gustavo Petro

De cara a las próximas elecciones presidenciales que ya se avecinan en el país, se conoció que el exalcalde de Medellín, Luis Pérez, se reunió con el expresidente César Gaviria para hablar sobre la situación del país y hacerle una propuesta.

Y es que fue el mismo Pérez quien realizó un video hablando sobre lo que ocurrió en la reunió que sostuvo con Gaviria. «Le propuse al presidente César Gaviria, que en vista de que el Partido Liberal, que ha sido un partido centenario y ha ganado la presidencia con los sectores progresistas de Colombia (…) Le propuse que el Partido Liberal escogiera un candidato que compitiera en el mes de marzo con el candidato de la Colombia Humana, con Gustavo Petro», manifestó Pérez inicialmente.

Sin embargo, al parecer, los políticos no llegaron a un acuerdo pues según manifestó el político, Gaviria no estuvo interesado en su propuesta. «No encontré en el expresidente César Gaviria esa disposición de esta propuesta, el presidente Gaviria ha manifestado que no tiene ningún interés en tener un candidato presidencial, y que su interés es buscar el mayor número de congresistas para Colombia», explicó Luis Emilio Pérez.

El exalcalde de Medellín lamentó la decisión del expresidente, pues según expresó, no está de acuerdo con que el Partido Liberal no tenga un candidato para la presidencia de la República. «Me da mucha tristeza que el Partido Liberal se aisle de participar en elegir presidente, lo que está mostrando que perdió la vocación de poder presidencial».

Finalmente, Luis Emilio Pérez declaró que seguirá trabajando en un proceso de unidad. «Buscar que todos los liberales que sean rebeldes nos juntemos para tomar decisiones en el futuro sobre como enfrentar el camino hacia la presidencia de la República», concluyó.

