Este domingo, 30 de enero, el Oporto informó la venta del extremo colombiano Luis Díaz al Liverpool por una suma de 45 millones de euros, la cual podría llegar a los 60 millones en función de objetivos. De igual forma, a través de sus redes sociales, el Liverpool inglés confirmó el fichaje del jugador.

En sus redes el Liverpool escribió con los emojis de una mano con un bolígrafo y una cara sonriente: “Hemos completado el fichaje de Luis Díaz del FC Porto, sujeto a la concesión de un permiso de trabajo y autorización internacional”, a parte de eso añadió en castellano “#VamosLuis”.

La venta del jugador ya había sido anunciada por el Oporto y conforme a la información que divulgó el equipo, un 10% fueron las comisiones de los intermediarios que participaron en la venta de Díaz.

Es de resaltar que el 80% de los derechos de Luis Diaz son del Oporto y lo que resta pertenece al Club Deportivo Popular Junior Fútbol Club S.A.

En el verano de 2019, Luis Díaz, de 25 años, fue recibido en el Oporto y en esta temporada ajustaba 14 goles en Liga y 4 asistencias. Aparte de eso, conforma la lista de los 50 mejores del mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística.

Para concluir, cabe recordar que Diaz fue elegido recientemente por EA Sports como uno de los 80 mejores jugadores del mundo de la temporada y está nominado al “Team of the Year” (equipo del año) de FIFA 22.

An impressive season so far for @LuisFDiaz19 👏⚽️ #VamosLuis pic.twitter.com/wZUvBfJAj7

— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022