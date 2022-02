¡Salah-Mane-Luis Díaz! Con este tridente de lujo el Liverpool busca victoria ante el Norwich y cortar distancia al City

El guajiro Luis Díaz esta afianzandose cada vez más en el conjunto de Liverpool, este sabado el colombiano comenzó de titular ante el Norwich City por la Premier League, formando un magnífico tridente de ataque al lado de Mohamed Salah y Sadio Mané.

Jurguen Klopp decidió contar con el colombiano como inicialista con la idea de sumar de a 3 y tratar de acortar la distancia con el puntero Manchester City que enfrentará en la tarde al Tottenham en el Etihad Stadium.

Firmino is out with a muscle injury that is being assessed.

