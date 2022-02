Luis Díaz se prepara para su debut en Champions League con la camiseta del Liverpool

Luis Diaz realizó un excelente debut con el Liverpool en la victoria 3 x 1 sobre el Cardiff City en la FA Cup donde incluso brindó una asistencia.

Ahora la ilusión de los fanaticos de los Reds se da por verlo debutar en la Champions League donde ya fue inscrito por el club inglés.

Liverpool enfrenta en los 8vos de final al Inter de Milán comenzando la llave en el Giuseppe Meazza el próximo 16 de febrero y la vuelta será en Anfield el 8 de marzo.

