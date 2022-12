in

El jugador guajiro Luis Díaz debutó como cantante de reguetón, por medio de redes sociales el futbolista salió grabando un sencillo con un reconocido reguetonero.

El reguetonero Dekko fue quien dio a conocer sus primeros pinitos como cantante, el jugador del Liverpool sale con unos audífonos dentro de un estudio de grabación.

Durante una entrevista, el futbolista aseguró que tenía muchas ganas de aprender sobre el canto, dijo que para nada profesional pero lo ve como un ‘hobby’.

“Quiero aprender. Canto por joder, en la casa, donde he tratado de armar un estudio. La música me apasiona, especialmente el reguetón. No soy de los Díaz que tocan vallenato”, expresó el futbolista colombiano durante una entrevista.

