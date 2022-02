Video: ¡Ovación en Anfield! Referente histórico del futbol inglés quedó encantado con Luis Díaz

Luis Díaz debutó como titular del equipo de Jurgen Klopp en la Premier League en la victoria 2 x 0 de los Reds frente al Leicester City en Anfield y provocó no solo la admiración de los fanaticos si no también los elogios de un ex jugador histórico del fútbol inglés.

Aplausos y más aplausos para el guajiro en Liverpool

¡Ovación en Anfield! Luis Díaz sale del campo al minuto 90 lleno de aplausos. #Liverpool pic.twitter.com/3MhEb6oq1Z — David Aristizabal (@daristi10) February 11, 2022

Michael Owen, ex jugador del Liverpool, el Real Madrid, Manchester United y la selección nacional de Inglaterra entre otros, quedó encantando con la actuación Luis Díaz donde incluso aseguró que lo tenia botando baba desde los primeros minutos de juego.

El colombiano estuvo presente durante 90 minutos de juego, siendo retirado del terreno de juego antes de comenzar el tiempo adicional para darle paso a su compañero Takumi Minamino.

Owen, quién hoy oficializa como comentarista deportivo, habló de las cualidades del guajiro al finalizar el encuentro: «en lo personal, me encanta lo astuto que es Díaz, después de los primeros 15 minutos, estamos babeando por él. Se ve rápido, no le importa presionar la pelota. Parece que encajara en este equipo como un guante”.

Palabras de Owen para Luis Díaz

Metro: ‘We were drooling over him’ – Michael Owen gives verdict on Luis Diaz’s Liverpool display #footballhttps://t.co/oDZ27amTvo pic.twitter.com/u3hyf1NiX6 — Newsnoon (@media_newsnoon) February 10, 2022

También podría interesarte: VIDEO. Egan Bernal logró caminar luego de la cirugía tras accidente de tránsito.