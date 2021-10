La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) ha incluido al colombiano Luis Díaz en la lista de nominados a mejor jugador del año, donde el atacante del Porto se encuentra al lado de jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que volverá a ser papá, así como Neymar Jr. y Mohammed Salah.

🎖Melhor Jogador do Mundo em 2021 ⚽

🎖World’s Best Player in 2021 ⚽

Mehdi Taremi e Luis Díaz 🤩

Nomeados pela IFFHS | Nominated by IFFHS#FCPorto #IFFHS pic.twitter.com/XRMxTSr3fJ

— FC Porto (@FCPorto) October 28, 2021