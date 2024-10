Lucía Méndez afirmó en «Siempre Reinas» que Juan Gabriel «la llamó» después de «muerto» y no era una broma ya que era su voz.

«De espanto y en shock quedó Lucía Méndez» recordada en Colombia que la vieron por «La Maestra Méndez» en la década de los 70 y luego en novelones entre los años 80 y 90. Actualmente una de las participantes en la segunda temporada de «Siempre Reinas» de Netflix al lado de Lorena Herrera,Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán y Dulce cuatro grandes divas mexicanas, siguiendo lo hecho en la primera temporada «forjando una amistad salpicada de diversión, enfrentamientos y mucho ego».

Pues en uno de los segmentos, Lucía Méndez hace una confesión del más allá a Olivia Collins. «Yo no sé si contarte» con cara de tragedia, a lo que la actriz de Señora Tentación exclamó «no me espantes». «Hoy en la mañana sonó mi teléfono» y la voz al otro lado le dijo «hola mija. Yo me quedo impávida» dijo Méndez abriendo sus ojos. «Soltó la carcajada, era la voz de Juan Gabriel«. Te lo juro que era Juan Gabriel». Quien recordemos falleció, el 18 de agosto del 2016.

Lucía explica por qué cree

Lo primero es que Juan Gabriel y ella compartieron escenario además de una colaboración musical llamada «Siempre estoy pensando en ti». De ahí que al afirmar que era su voz no tiene pierde y su reflexión deja una puerta abierta. «Cuando estás en Estados Unidos y alguien se muere, te tardas 10 o 15 días en que te entregan el cadáver, y a los 3 días ya estaba él en la cajita en Bellas Artes«. Por eso Olivia Collis al pasar por el confesionario de «Siempre Reinas» de Netflix, dejó ver que no le creyó al afirmar que, «decir que está vivo cuando tiene años que se murió desgraciadamente le pareció fuera de lugar».

