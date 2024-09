Luchadora profesional «atacada por esposo Karateca» denunció en redes sociales su golpiza y los medios la apoyan.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Daniela López Mejía es una deportista mejicana que denunció que fue atacada salvajemente por su esposo. De acuerdo a lo wxpresado por ella en redes sociales, recibió golpes en su rostro de la pareja experto en karate. De inmediato, los espacios de televisión, plataformas y redes alzaron la voz por ella. En Colombia y España, varios programas como «Lo Sé Todo», hicieron eco de su historia. Luchadora de la Selección Nacional de México, afirmó que su pareja es dueño de un gimnasio. Por lo que recibido el apoyo de deportistas de su país y el mundo. «Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mi, pero me paso es real. Lo que me hizo es inhumano, no le importo que mi hija estuviera ahí! (En la habitación de enfrente). Me dejo tirada y lo último que me dijo es que me lo merecía». Detalló Daniela en las entrevistas que ha hecho. Deportistas de artes marciales mixtas y de lucha están alineados a apoyarla y defenderla. «Gracias a Dios estoy viva para contarlo, por hombres así, muchas no pudieron alzar la voz». Lo dice abiertamente en las entrevistas.

LUCHADORA COMPARTE SU ESTADO DE LA GOLPIZA

El Dato: En sus redes sociales, Daniela ha compartido todos los detalles y la demanda ante las autoridades. Es problema ahora es que teme por su vida ante las amenazas de su ex pareja. Que al hacerlo público y aparecer sus datos, espera que nada suceda.

REDES DETALLA CASO DE LUCHADORA MEXICANA



Lee más noticias de entretenimiento.