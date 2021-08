Luchador de UFC Jordan Williams atrapó a un hombre que se iba a robar su carro

En cámaras de seguridad quedó el momento en el que Williams ingresó a una tienda y un hombre aprovechó para entrar en su automóvil y huir. Pero no lo que no esperaba el ladrón era que Williams lograra interrumpir el robo.

“Alguien intentó robar mi auto hoy”, detalló Williams en Instagram. “Si crees que mi coche es la única razón por la que no pudo correr, tengo una motivación para empezar, mi coche no funcionará si no tengo las llaves a 5 pies», aseguró el luchador de UFC.

Cuando el luchador de UFC sale de la tienda ve que tratan de dar reversa en su carro, por lo que corre y consigue sacarlo a punta de rodillazos.