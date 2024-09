Madrid, 1 dic (EFE).- El vasco Lucas Eguibar, una de las grandes figuras del deporte invernal español, campeón mundial de boardercross hace dos años, ganador de la Copa del Mundo de esa disciplina del snowboard la temporada 2014-15 y segundo la pasada campaña -en un certamen que no se decidió hasta la última bajada del curso-, volverá a luchar por el Globo de Cristal a partir de este sábado, en una competición que arranca en la estación francesa de Les Deux Alpes.

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde la citada estación gala, donde este viernes se ha cancelado la calificación y este sábado se disputará la primera prueba de la temporada, 'Luki', nacido hace 29 años en San Sebastián, explica cómo se encuentra y cuáles son sus objetivos con miras a la campaña que arranca en los Alpes franceses.

Pregunta: ¿Qué tal llega al arranque de la temporada, física y psicológicamente? Los problemas de espalda, ¿están totalmente superados, ya? ¿Está todo en orden?

Respuesta: Yo creo que llego bastante bien, llego mejor que el año pasado. Físicamente, psicológicamente y técnicamente.

Llego mejor en todos los aspectos, creo; y, por ese motivo, estoy muy contento.

P: La pasada temporada acabó -con exhibiciones en Sierra Nevada (Granada) incluidas- segundo la Copa del Mundo; una competición que no se decidió hasta la final de la última prueba. ¿Qué puede esperar de esta temporada? La meta volverá a ser luchar por el Globo de Cristal, ¿no?

R: Estoy centrado en apretar desde el principio. En muchos años que he estado bien siempre acabé luchando por el Globo (de Cristal). El año pasado fue el más importante de los últimos. Otra temporada acabé tercero; y otras dos, cuarto. Creo que haciendo una temporada buena desde el principio tenemos muchas papeletas para estar luchando por el Globo.

Siempre acabo andando bien al final de las temporadas, en marzo o así. Y esta vez tenemos muchas carreras en marzo, algo que creo que a mi me viene bien. Pero la idea es atacar desde el principio esta vez. En los entrenamientos aquí he ido muy bien, tengo el quinto tiempo o así; y eso que no los hice con la tabla de carreras. Así que creo que podemos mejorar, aún.

Estamos ahí. Luego, las carreras son como son y pueden pasar muchas cosas. Pero estoy centrado en intentar ser muy agresivo en las carreras desde el principio.

P: ¿Cómo fue la preparación final, las pasadas semanas? ¿Qué hizo?

R: Estuve casi tres semanas en Austria, que es lo único, prácticamente, que he tocado de nieve. Habremos hecho como diez días de (entrenamientos en el) circuito. Pero como todo el mundo, porque ha nevado muy tarde.

Eso es lo que hemos tenido. No ha habido otra.

P: La temporada es larga, pero este fin de semana llega la primera prueba. ¿Le gusta el circuito de Les Deux Alpes?

R: Me gusta el circuito, me gusta. El año pasado había una curva en la que los 'goofys' (los que se deslizan con el pie izquierdo en la posición trasera de la tabla, al contrario de los 'regular´, que lo hacen con el derecho) no teníamos ninguna opción. Absolutamente ninguna. Y ésa la han cambiado.

Me gusta bastante esta pista, tal y como está ahora. Tengo que atacar, pero podemos hacer un buen papel, aquí. Ojalá sea así.

P: ¿Ya sale a ganar, entonces este sábado? ¿Es ése el objetivo?

R: Sí, sí. Como decía, salgo a ganar. El año pasado puede que estuviera algo más verde o lo que sea. Esta vez me he preparado psicológicamente para salir a ganar desde la primera carrera. Y eso es lo que voy a intentar.

P: ¿A quiénes ve más fuertes en la lucha por el Globo de Cristal? Y este fin de semana, en concreto, ¿quiénes serán los favoritos?

R: Pues supongo que los de siempre. (El canadiense) Eliot (Grondin, plata olímpica individual en los Juegos de Pekín, donde también capturó bronce por equipos -mixtos-) ya hizo el mejor tiempo. (El austriaco) Jakob Dusek, actual campeón del mundo, ya hizo muy buenos tiempos; aunque yo bajé con ellos y no están tan lejos. Estamos muy parejos todos. (El alemán) Martin Noerl (último ganador de la Copa del Mundo), obviamente, también… Estamos todos, ahí.

Lo que sí percibo es que hay muchos nervios, en general; porque han prohibido el flúor en las ceras para las tablas. Y las nuevas ceras no son para nada especiales, por decirlo de alguna manera. Pruebes las que pruebes, no se sienten rápidas. Así que estamos un poco a la expectativa, todos, para ver qué ceras usamos; cómo lo hacemos… hay mucho nervios en cl circuito. Así que puede haber alguna sorpresa, por el asunto de las ceras.

P: Su paisano Alvaro Romero ha mejorado mucho. Ganó el mundial junior el curso pasado y logró un segundo puesto en la Copa del Mundo de Veysonnaz (Suiza). ¿Qué opciones cree que tiene, esta temporada?

R: Pues sinceramente, no he coincidido casi nada con Álvaro. Así que no sé decir cómo está.

P: Sigue con el mismo equipo, aunque con nuevo fisioterapeuta (tras la salida del aragonés de origen polaco Mati Szul), ¿no?

R: Sí. Sigo con (el austriaco) Mario Fuchs como entrenador, por tercer año seguido. Hemos trabajado muy bien juntos hasta ahora. Es una persona tranquila, que sabe mucho de snowboard. Y eso es lo que más me gusta. Todo lo hablamos mucho, miramos muchos videos juntos… y decidimos todo entre los dos.

Luego está (el esloveno) Marko Mihic, el 'skiman' (preparador de tablas), en el que confío al cien por cien. Esta temporada, como te decía, tenemos un nuevo reto, que es el asunto de las ceras sin fluor. Pero eso es igual para todo el mundo. Y yo confío totalmente en él. Así que estoy muy contento de seguir con ellos.

Y la novedad es el fisio, Alex Aguirre; con el que estoy muy contento, también. Es joven y es nuevo en todo esto. Está aprendiendo, porque no sabía mucho del boardercross, cómo funciona todo en las carreras, con los horarios y todo esto. Le faltan cosas por aprender, pero es muy trabajador, tiene muchas ganas; y estoy muy contento por ello.

Así que, eso, la verdad es que estoy muy contento y muy motivado. Y como hemos tenido muy pocos días de nieve, algo que ya sabía, me he intentado preparar más en el ámbito mental que técnicamente, al haber menos posibilidades en este aspecto.

Me he centrado mucho en llegar con la cabeza preparada con miras a esta primera carrera; porque sé que si mentalmente estoy preparado, tengo muchas opciones; y en eso me centré al final de esta pretemporada.

La calificación se ha cancelado, por el mal tiempo; así que vamos a la carrera del sábado directos; y eso: a por todas.

Adrian R. Huber

Por: EFE