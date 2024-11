La bancada de la Alianza Verde en el Concejo de Bogotá, le pidieron a la directiva nacional que se declaren partido de gobierno en la capital del país, porque según explicaron debe garantizarse el legado de la administración de Claudia López.

Los siete integrantes de este partido en el Cabildo Distrital encabezados por María Clara Name, hija dela presidente del Senado, Iván Name, aseguran que la declaratoria de gobierno les permitirá tener mayor incidencia en la co strucción del Plan de Desarrollo de la ciudad para los próximos cuatro años y garantizar la continuidad de lo iniciado la administración anterior.

Sigue al canal de WhatsApp de Política

Sin embargo, los cabildantes verdes aseguran que su decisión de acompañar la administración Galán no significa renunciar a ejercer el control político a la gestión del gobierno capitalino.

Le puede interesar: Sigue la búsqueda de dos desaparecidos en naufragio entre Turbo y Acandí

María Clara Name, Julián Rodríguez, Andrés Onzaga, Julián Edpinosa, Edward Arias, Leandro Castellanos y Andrés García señalaron que sus prioridades estarán concentradas en la materialización de la Ciudadela del Cuidado de Suba, recientemente bloqueada por la Procuraduría, la construcción de las líneas uno y dos del metro, así como la línea hacia Soacha, la concreción del Regiotrans de Occidente y del Note, al igual que la definición del POT ciudad región.

Más noticias de Política