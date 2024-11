Los Simpson lo hicieron de nuevo y «vaticinaron las gafas virtuales de la manzana» que fueron lanzadas el 2 de febrero.

Digan lo que digan los Simpsons se adelantaron otra vez a un desarrollo de tecnología y esta vez de Apple. La escena de la que todos hablan es el capítulo 2 de la temporada 28 «Los Simpson». La cual es llamada «Amigos y Familia» en la que el Señor Burns hace una contratación. El objetivo es que los habitantes de Springfield vivan con él como si fueran una familia a partir de unas gafas de realidad virtual interactuando en sus vidas. Al único que no contrata es a Homero. Este capítulo fue emitido el 2 de octubre de 2016.

Allí los divertidos personajes se ven sumergidos en sus fantasías virtuales, generando un caos y sarcasmo porque todos desde los jóvenes, adultos y abuelos se ven disfrutando además de corriendo riesgo al usarlas. El momento que cierra este vaticinio es memorable con Homero y Marge Simpson, enamorados en su realidad virtual con un beso.

Si bien recordamos que los Simpsons, recrearon estas gafas en el 2016, el pasado 2 de febrero Apple, lanzó las suyas. Las “Apple Vision Pro integra tecnología increíblemente avanzada en un formato elegante y compacto, lo que da como resultado una experiencia increíble cada vez que lo usas” es el mensaje de su página. Así que Homero Simpson y su familia lo hicieron de nuevo. Por 3.499 dólares (13.763.316 pesos colombianos) es el precio que los que deseen tenerlas deberán gastar y para ver su implementación un creador de contenidos tecnologico, hizo un video de 10 minutos en las calles de Nueva York explicando los detalles.

Las Apple Vision «un vaticinio Simpson»

Casey Neistat, one of the best content creators in the world says that the Apple Vision Pro is one of the best pieces of tech he has ever used

XR is the future and that future is now pic.twitter.com/kbPCtxaZCC

— Mika (@mikadontlouz) February 3, 2024