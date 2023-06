FOTOS Y VIDEO. ¿Los Simpson predijeron la tragedia del submarino Titán? Esto dicen en redes sociales

Los creativos de las redes sociales no dejaron pasar la tragedia del submarino perdido en expedición al Titanic para anunciar que Los Simpson también predijeron la catástrofe del sumergible Titán.

En la tarde del jueves 22 de junio, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que los «escombros» encontrados cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del sumergible Titán, desaparecido desde el domingo con cinco personas a bordo.

De inmediato las redes sociales se inundaron de imágenes sobre el capítulo que habla sobre la tragedia.

Los internautas se han referido al episodio ‘La prueba de paternidad de Homer’ de la temporada 17, que se emitió el 8 de enero de 2006 en Estados Unidos.

Este capítulo habla sobre Homero, quien cree que su padre no es Abraham, sino Mason Fairbanks que mostrando su lujosa vida se lleva a Homer a explorar las profundidades marinas para encontrar un supuesto tesoro.

Es de anotar que los restos del sumergible fueron encontrados por un vehículo dirigido por control remoto (ROV) operado por el buque canadiense Horizon Arctic y posteriormente expertos determinaron que «son consistentes con una implosión catastrófica», es decir, una rotura y hundimiento provocados por la mayor presión del exterior.

The Simpsons did it again, how do they always know #submarinemissing #submarino pic.twitter.com/xjUVw7BmmY

— Noel j Garza (@NoeljGarza) June 22, 2023