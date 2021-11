¿Los Simpson predijeron el cambio de nombre de Facebook?

Mucho se ha dicho sobre las presuntas predicciones en algunos capítulos de Los Simpson, pero está vez se vuelve a hablar del tema en el mundo tras una supuesta adivinación del cambio de nombre de Facebook.

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció este jueves 28 de octubre que la empresa cambia de nombre y ahora se llamará Meta, en relación a un proceso de renovación de imagen y a la nueva propuesta del ‘Metaverso’, «El ‘Metaverso’ se sentirá como un híbrido de las actuales experiencias sociales en línea, a veces ampliadas en tres dimensiones o proyectadas en el mundo físico. Permitirá compartir experiencias inmersivas”, explicó Zuckerberg.

Pues bien, en la temporada 23 de Los Simpson, hay un episodio que fue transmitido en el 2011 y que muestra a la icónica familia tres décadas después a la acostumbrada, en ese momento ‘Lisa’, es madre de una adolescente llamada ‘Zia’ y que aparentemente está conectada a su computadora viviendo una experiencia de realidad aumentada y ‘Lisa’ se une a esa realidad usando otro equipo y ambas tienen una experiencia en 3D.

En un momento del episodio, ‘Lisa’ incluso ve en esa realidad una red social que le deja ver fotos y le sugiere amigos tal como lo hace Facebook.

Sin lugar a dudas una escena, muy parecida a la idea que plantea Zuckerberg, por lo que ha aumentado entre los seguidores de la serie la convicción que esto no podría tratarse de una casualidad sino de una posible nueva predicción. ¿Usted qué opina?

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Meta (@Meta) October 28, 2021