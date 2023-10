Los Rolling Stones actúan por sorpresa en un club de Nueva York con Lady Gaga de invitada

in

Nueva York, 20 oct (EFE).- Los Rolling Stones tocaron la pasada noche por sorpresa en el club neoyorquino Racket NYC para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco "Hackney Diamonds", el primer álbum de material nuevo de la banda en dieciocho años, en una actuación a la que se unió Lady Gaga.

Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood se subieron al escenario para interpretar siete canciones del nuevo álbum y también éxitos como "Shattered", "Angry", "Whole Wide World", "Tumbling Dice", "Bite My Head Off" y "Jumpin' Jack Flash", según ha informado este viernes su discográfica.

Lady Gaga se unió a la banda en el escenario para interpretar el single "Sweet Sounds Of Heaven" ante un público entregado y en una sala llena a rebosar.

Entre los invitados estaban Jimmy Fallon, Trevor Noah, Daniel Craig, Mary Kate Olsen, Elvis Costello, Diana Krall, Chris Rock, Taylor Hill, Rachel Weisz, Christie Brinkley, Ed Burns, Keegan-Michael Key, Minka Kelly, Christy Turlington y Andrew Watt.

La esperada salida al mercado de "Hackney Diamonds" este viernes pone fin al dilatado silencio musical de casi dos décadas sin canciones nuevas de los Rolling Stones, cuyo último álbum ha cosechado ya unas primeras críticas prometedoras.

Por: EFE