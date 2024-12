Río de Janeiro, 25 feb (EFE).- Los organizadores del Abierto de tenis de Río de Janeiro confían en que el español Carlos Alcaraz, número dos del mundo y que ha sido la principal estrella del evento en los últimos tres años, renovará su contrato y volverá a competir en esta ciudad brasileña en 2025.

"Ya iniciamos conversaciones para poder extender el contrato o renovarlo. De nuestra parte hay un interés enorme", afirmó el director general del único torneo ATP 500 de Sudamérica, Lui Carvalho, en una rueda de prensa.

El dirigente explicó que el tenista valenciano debe demorar un poco en responder a la propuesta debido a que el campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022 y de Wimbledon en 2023 aún va a esperar un poco para montar su calendario en 2025.

"Pero creo que tenemos buenas posibilidades de renovar pese a la mala experiencia que tuvo este año", dijo Carvalho al recordar que el tenista de 20 años tuvo que abandonar el martes la actual edición del Abierto de Río a los pocos minutos de iniciar su primer partido tras torcerse el tobillo derecho.

Carvalho considera que los factores emocionales pueden pesar a la hora de Alcaraz decidir si renueva el contrato que firmó hace tres años para garantizar su presencia en el torneo brasileño y que venció este año.

Además de haber sido el campeón en Río en 2022 y finalista en 2023, Alcaraz siempre se ha dicho agradecido con los organizadores del torneo brasileño debido a que le extendieron una invitación especial en 2020, cuando aún era un desconocido de 17 años, para que disputara el primer torneo ATP 500 de su carrera.

"Él tiene un cariño enorme por Brasil y una enorme gratitud por haber recibido una invitación que le permitió disputar y vencer en Río su primer partido en un ATP 500 y por su primer título en un ATP 500", afirmó.

"Pero si no conseguimos renovar con Alcaraz, tendremos a otro. Siempre conseguimos superar la situación. Ya tuvimos a (Rafael) Nadal por tres años y siempre hemos trabajado con tenistas que el público quiere ver. No estoy preocupado ni temeroso. Vamos a trabajar para que el vuelva, pero si no lo conseguimos tendremos un plan B, una solución", dijo.

Carvalho aprovechó la rueda de prensa para festejar por el mensaje que Andy Murray publicó en sus redes sociales y en el que afirmó que Sudamérica merece organizar un Máster 1.000 de la ATP, y dijo que Brasil está preparado para organizar un evento de esa magnitud.

"El mensaje de Murray en la red X solo corrobora lo que ya veníamos viendo y viviendo aquí en Sudamérica, y no solo en Brasil sino también en Argentina. Ambos tenemos una historia legal con el tenis y un público y mercado para ese evento", dijo.

El dirigente citó un nuevo récord de público en la décima edición del Abierto de Río como demostración del crecimiento del evento y dijo que la gran emoción de los asistentes y de los tenistas en abiertos como los de Río de Janeiro y Buenos Aires no se compara a la de torneos como Doha, Dubai o Los Cabos.

"Tenemos esa ventaja (de la emoción del público) que siempre usé para atraer a jugadores", afirmó.

Por: EFE