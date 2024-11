Madrid, 29 ene (EFE).- El coordinador de desastres de Magen David Adom (La Estrella de David Roja) en Israel, Chaim Rafalowski, aseguró este lunes a EFE en una entrevista que "los israelíes ven a los ciudadanos de Gaza como el enemigo" porque, según subrayó, los palestinos de la Franja "participaron en atrocidades contra civiles israelíes".

"Si tengo que ser en este momento muy pesimista ese es el tema. El conflicto, en este momento, en la sensación israelí no es un conflicto entre las fuerzas armadas israelíes y los grupos armados palestinos, sino que es un conflicto entre la sociedad palestina y la sociedad israelí. Esa es la percepción que los israelíes tienen", asegura Rafalowski en una sala del hotel de Madrid donde se aloja.

El coordinador de Magen David Adom, que está en la capital española para compartir experiencias con otras agencias europeas de atención de emergencias, como Samur, participó el pasado 7 de octubre en la atención de víctimas causadas por el ataque del grupo palestino Hamás contra Israel y que causó la muerte de más de 1.200 personas y dejó 250 secuestrados.

Para sostener sus afirmaciones, Rafalowski asegura que un niño de doce años, liberado durante el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos del pasado novimebre, dijo: "No fueron los terroristas los que me secuestraron, fueron los ciudadanos, los civiles en Gaza (quienes) me apalearon todos cuando me bajaron del vehículo y me llevaban al túnel".

Según él, "esta es la historia de cada uno de los que gracias a dios están de vuelta".

Además, relató que en el ataque del 7 de octubre "hubo tres olas", una protagonizada por los hombres armados de Hamás, otra por combatientes de otros grupos palestinos como Yihad Islámica y una tercera de civiles.

"La tercera ola fueron civiles, civiles de Gaza que entraron con la intención de matar, violar, quemar, secuestrar. Entonces, cuando usted me dice el civil de Gaza, para la percepción del israelí ese es el civil de Gaza, que se podría haber quedado en su casa porque no es miembro de Hamás y tampoco de Yihad Islámica. Es un civil y sí participó en esas atrocidades. Así que hacer diferencia entre los civiles y los combatientes en Gaza no es fácil", agrega.

"Frecuentemente se olvida a los voluntarios de Magen David Adom"

El también coordinador de proyectos con la Unión Europea recuerda que el 7 de octubre murieron tres voluntarios de la Estrella de David Roja, que cuenta en Israel con 2.500 trabajadores y 30.000 voluntarios a los que no duda en calificar de "héroes".

"Lo que muy frecuentemente se olvida es la función de los voluntarios del Magen David Adom, personas de todo género que pusieron su vida en riesgo, porque el 7 de octubre se disparaban misiles y había terroristas en los caminos y no pensaron y salieron a atender; y ese día atendimos a terroristas", dice a EFE ataviado con su uniforme de trabajo.

Para Rafalowsky, el trauma sufrido el 7 de octubre todavía perseguirá durante mucho tiempo a los habitantes de Israel, porque, según comenta tras la masacre perpetrada por Hamás: "Esa sensación de seguridad que teníamos como israelíes la perdimos".

Por: EFE